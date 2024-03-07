После убийства людей в Одессе: Путин угрожает "не оставить в покое" украинцев

Владимир Путин во время выступления в Сочи отреагировал на "хлопки" в Белгородской области. В частности, он назвал украинцев военными преступниками.

В то же время он ни словом не обмолвился о преступлениях, которые совершают российские оккупанты в Украине. В частности, удар по дому в Одессе, в результате которого погибли мирные украинцы.

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Угрозы диктатора

Владимир Путин на выступлении во время церемонии закрытия "Всемирного форума молодежи", проходившего в Сочи, прокомментировал регулярные взрывы в Белгороде. Он назвал Вооруженные Силы Украины военными преступниками за якобы "удары по мирным объектам и людям".

Кроме этого, российский диктатор начал угрожать украинским гражданам.

И мы не оставим в покое тех, кто это сделал,

– сказал Путин.

Российские преступления

Особенно циничным выглядит это заявление на фоне регулярных ударов по домам украинских граждан. В частности, в ночь на 3 марта российский дрон ударил в девятиэтажку, что привело к ее обвалу. Погибли 12 человек, среди которых пятеро – дети.

Под завалами нашли целую семью – погибли военные Олег и Елена Кравец вместе с тремя маленькими детьми. Под руинами были тела семимесячной Лизы, десятилетнего Сережи и восьмилетней Златы.

В то же время такие ситуации, к сожалению, повторяются неоднократно и в разных регионах. Враг не соблюдает никаких правил войны и цинично бьет по гражданским, пытаясь запугать украинцев.