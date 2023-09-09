Путин боится отрываться от трона: кто мог бы заменить диктатора

Владимир Путин не поехал на встречу стран "Большой двадцатки". Но у россиян даже нет представления, что одна из функций президента страны – представлять Россию на международной арене.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что в голове у российского общества все наоборот. Мол, никуда президенту ездить не надо, потому что "не царское это дело". К слову, саммит G20 стартовал 9 сентября в Индии.

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В этом россияне, которые поддерживают российского диктатора, не видят никакой проблемы. Кроме бункерного деда, на саммит G20 в Индию не поехал и Си Цзиньпин.

"Насчёт Путина – все четко понятно. Он просто боится ездить, никакая это не поддержка Си. Он просто боится, что его там либо арестуют, либо убьют", – сказал Яковенко.

Мол, российский диктатор хорошо понимает ситуацию, в которой находится. Однако, кроме этого, бункерный дед боится еще кое-что. Путин очень плохо знает историю, однако некоторые исторические факты усвоил. Президент России наверняка знает, как свергли от власти Никиту Хрущева, когда тот уехал отдыхать и как "убрали" оттуда Михаила Горбачева.

Думаю, что и это опасение у него есть, что не надо надолго оставлять трон, иначе на троне воцарит кто-то другой,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Именно это объясняет то, почему каждый раз на какие-то международные форумы вместо себя Владимир Путин отправляет не "второе лицо". Так, например, на международных встречах много говорят об экономике. Туда вместо бункерного деда ездит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров вместо "второго лица"

Если говорить о рангах, то Лавров там даже не на 2-м или 5-м месте. К тому же он ничуть не разбирается в экономике. Так на саммит G20 должен был бы поехать глава российского правительства Михаил Мишустин.

Однако его Путин не собирается представлять как свое "второе лицо", ведь понимает, что так может сложиться впечатление, что Мишустин именно тот человек, с которым "можно иметь дело".

"У Запада может сложиться впечатление, и у многих складывается, что "неплохо было бы". "С Путиным иметь дело нельзя категорически, а Россию куда-то девать надо. Давайте иметь дело не с Путиным, а с Мишустиным", – добавил Игорь Яковенко.

Именно это очень пугает президента страны-агрессора. Так внутри России может сложиться коалиция из верхушки окружения Путина, которая очень "страдает" от войны и понимает, что стала хуже жить именно из-за бункерного деда. Мол, эти люди могут вспомнить об инструментах смены власти. Этого российский диктатор боится и потому никуда не едет, а отправляет Лаврова.

Третьего не дано: или шут, или бюрократ

Глава российского правительства прекрасно понимает, что Путин может его "убрать", поэтому ведет себя тихо.

Мишустин молчит. Прекрасно понимает, что ему ни в коем случае нельзя на себя примерять "шапку Мономаха", ведь голову отвернут сразу,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Так российский премьер ведет себя якобы как "технический сотрудник", а не политик. Ведь в диктаторском режиме сложилось так, что "политик" в России должен быть только один – Владимир Путин. А все остальные должны иметь либо роли "бюрократов", либо "шутов".

Путин боится куда-нибудь ездить