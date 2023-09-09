Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що в голові у російського суспільства усе навпаки. Мовляв, нікуди президенту їздити не треба, бо "не царська то справа". До слова, саміт G20 стартував 9 вересня в Індії.

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У цьому ті росіяни, які підтримують російського диктатора, не бачать жодної проблеми. Окрім бункерного діда, на саміт G20 в Індію не поїхав і Сі Цзіньпін.

"Щодо Путіна – все чітко зрозуміло. Він просто боїться їздити, ніяка це не підтримка Сі. Він просто боїться, що його там або арештують, або вб'ють", – сказав Яковенко.

Мовляв, російський диктатор добре розуміє ситуацію, в якій перебуває. Однак, окрім цього бункерний дід боїться ще дещо. Путін дуже погано знає історію, однак деякі історичні факти таки засвоїв. Президент Росії напевно знає, як скинули від влади Микиту Хрущова, коли той поїхав відпочивати, та як "прибрали" звідти Михайла Горбачова.

Думаю, що і це побоювання в нього є, що не треба надовго залишити трон, інакше на троні запанує хтось інший,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Саме це пояснює те, чому щоразу на якісь міжнародні форуми замість себе Владімір Путін відправляє не "друге обличчя". Так, наприклад, на міжнародних зустрічах багато говорять про економіку. Туди замість бункерного діда їздить міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров.

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Лавров замість "другого обличчя"

Якщо говорити про ранги, то Лавров там навіть не на 2-му чи на 5-му місці. До того ж він ані трохи не розуміється в економіці. Так на саміт G20 мав би поїхати голова російського уряду Міхаіл Мішустін.

Однак його Путін не збирається представляти як своє "друге обличчя", адже розуміє, що так може скластися враження, що Мішустін саме та людина, з якою "можна мати справу".

"У Заходу може скластися враження, і багато у кого складається, що "непогано було б". "З Путіним мати справу не можна категорично, а Росію кудись дівати треба. Нумо мати справу не з Путіним, а з Мішустіним", – додав Ігор Яковенко.

Саме це дуже лякає президента країни-агресорки. Так всередині Росії може скластися коаліція із верхівки оточення Путіна, яка дуже "страждає" від війни та розуміє, що стала гірше жити саме через бункерного діда. Мовляв, ці люди можуть згадати про інструменти зміни влади. Цього російський диктатор боїться і тому нікуди не їде, а відправляє Лаврова.

Третього не дано: або блазень, або бюрократ

Глава російського уряду прекрасно розуміє, що Путін може його "прибрати", тому поводить себе тихо.

Мішустін мовчить. Прекрасно розуміє, що йому ні в якому разі не можна на себе приміряти "шапку Мономаха", адже голову відвернуть одразу,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Так російський прем'єр поводить себе ніби як "технічний співробітник", а не політик. Адже в диктаторському режимі склалося так, що "політик" в Росії має бути лише один – Владімір Путін. А всі інші повинні мати або ролі "бюрократів", або "блазнів".

Путін боїться куди-небудь їздити