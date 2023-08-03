Двойника постесняется отправить к Эрдогану, – Пионтковский о поездке Путина в Турцию
Канцелярия турецкого президента Реджепа Эрдогана сообщила, что планируется визит Владимира Путина в Анкару. Впрочем, у российского диктатора сейчас куча внутренних проблем, так что ему не до поездок в Турцию.
Об этом 24 Каналу сказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Путин сегодня больше озабочен внутриполитическим кризисом и отсутствием поддержки политической и военной элит.
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"Двойника к Эрдогану Путин постесняется отправлять, а он сам не поедет в Турцию, – это видно из его поведения в вопросе безопасности. Кроме того, у него сейчас куча внутренних проблем, в том числе и в отношениях с его элитой", – подчеркнул оппозиционный политик.
Путин не согласен на "почетную ничью"
На днях опубликовали скандальные материалы так называемой группы Second Track, которая во главе с известным агентом влияния России Томом Грэмом пыталась в неформальной беседе договориться с Путиным о завершении войны в Украине. Диктатору предлагали "почетную ничью", предполагавшую, что большинство оккупированных территорий остаются в составе страны-агрессорки, а Россия прекращает огонь.
"Оказалось, что Владимир Путин на "почетную ничью" не согласен, хотя все его окружение как раз об этом и думает. Он понял, что для него это завершится утратой власти, и поэтому он сейчас наращивает военную активность", – отметил Пионтковский.
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Опасное заигрывание с НАТО
Угрозы России и Беларуси по поводу нападения на Польшу являются частью игры диктатора, потому что на самом деле у него нет ресурсов для того, чтобы совершить такое нападение.
"Да дай Бог, чтобы они напали – тогда это будет вторжение в страну НАТО, и Североатлантический союз будет защищать эту территорию. Российская политическая элита не готова к такому развитию событий, поэтому Путин остался в этом один на один, и ему сейчас не до поездок в Турцию", – добавил политический эксперт.
Политические проблемы России
- В российском минобороны серьезные проблемы – на это указывает отсутствие первых лиц ведомства в медийном пространстве. Командующий оккупационными войсками Валерий Герасимов после мятежа впервые появился на публике 10 июля. Командующий воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин исчез в день начала мятежа – 23 июня.
- После того как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных территорий Украины, российский президент фактически невыездной и не может участвовать в международных встречах. Ведь в любой цивилизованной стране его арестуют.
- В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в России варианты замены власти рассматривают уже больше года. Генерал-майор объяснил, что "дворцовый" мятеж может быть, однако мы его не увидим.