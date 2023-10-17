Главное – выпотрошить российский ВПК: как Китай хочет использовать Путина
Российский диктатор Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. Он примет участие в форуме "Один пояс, один путь". Китаю от России нужны военные технологии Советского Союза, чтобы использовать их в своей армии.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что Россия владеет остатком патентов, котрые были созданы советскими инженерами.
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"Сейчас главное – выпотрошить российский ВПК с точки зрения патентов, технологий и реального производства, которое Россия уже не может делать сама. Но владеет остатком патентов, которые были созданы советскими инженерами. В частности, украинцами, белорусами и казахами. Это не российские технологии", – подчеркнул он.
Россия – ненадежный партнер для Китая
Николай Давыдюк отметил, что Путин не едет на отдельную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. В форуме примут участие представители 150 стран. Потому Россия будет не в центре внимания.
Путин идет в Пекин, чтобы говорить о двух вещах: торговле и оружии. Однако сейчас для Китая Россия – ненадежный партнер, потому что торгует, в частности, с Индией.
Россия перестала быть надежным партнером Китая, подкармливая Индию, которая специально растет, чтобы конкурировать с Китаем. Россия подкармливает Индию с точки зрения подсанкционной нефти. Индия вторая после Китая, кто в России покупает эту нефть,
– объяснил политолог.
Путину очень важно поехать в Китай, чтобы показать россиянам, что он выполняет международную функцию и его в мире якобы воспринимают как лидера.
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Отношения России и Китая: последние новости
- Во вторник, 17 октября, Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пекин. В столице Китая он примет участие в форуме "Один пояс, один путь", а также встретится с лидерами нескольких стран. Кремлевский диктатор намерен встретиться с Си Цзиньпином. Известно, что Путин будет в Китае два дня.
- В преддверии визита в Пекин кремлевский диктатор Владимир Путин дал интервью китайскому телевидению. Во время разговора он очень восхвалял президента Китая Си Цзиньпина. Политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что Путин пытался выпросить личную встречу с лидером КНР. Также он просит помощи у Китая, чтобы склонить Украину к переговорам с Россией.
- В этом же интервью Путин восхвалял "мирный план" Китая, что он делал уже неоднократно. По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, для кремлевского диктатора сейчас очень важно хвалить Си Цзиньпина, ведь Пекин – главная надежда Путина.