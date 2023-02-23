Российская элита ненавидит "царя": Путин всем показал, что ему уже нечего сказать

Своей речью 21 февраля глава Кремля Владимир Путин ярко продемонстрировал: сказать ему ничего и никаких козырей, как и аргументов, у него не осталось. Так называемая элита ненавидит царя, но деваться с подводной лодки ей некуда.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он добавил, карта российского диктатора бита и Путин исчерпал себя до дна своей речью.

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"Раньше в эфире 24 Канала я делал прогноз: ничего не будет. Забудьте об этой речи. Что-то может быть после, например, ракетно-бомбовый удар. Это все, на что сейчас способен Путин", – отметил оппозиционер.

Какова вероятность повторного наступления

Конечно, ключевые тезисы в речи Путина должны были касаться "СВО", как он называет войну в Украине. Впрочем, и здесь Владимиру сказать было нечего.

"Наступления не будет. Потому что нет у него сухопутных сил для этого. Конечно, может еще уничтожить миллионы людей, погнав на бойню. Но это уже россияне пусть решают: готовы они, как бараны, гибнуть ради безумных замыслов коррумпированной власти", – подчеркнул Гудков.

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Не речь, а выеденное яйцо

Хотя и сказать Владимиру Путину было нечего, к народу он должен был выйти. Поэтому, чтобы заполнить вакуумные паузы, российский президент отчитывался о каких-то текущих хозяйственных делах внутри страны и, конечно, сыпал пропагандистскими лозунгами воспаленного мозга.

Его речь была пуста, как выеденное яйцо. Бездарная и бессмысленная. Я так понимаю, что она произвела опустошительное впечатление на политическую элиту. Вы же сами видели эти каменные морды,

– справедливо подчеркнул политик.

Элиты ненавидят Путина

Каменные морды уже откровенно ненавидят Путина, подчеркивал Гудков. Речь идет не о первом круге, который ест с руки царя, а о следующих, которые еще вчера очень хорошо себя чувствовали, а сегодня – изгои. Впрочем, "горемышным" некуда деваться с подводной лодки.

"Когда ты пытаешься открыть люк подлодки, понимаешь, что с тобой может произойти. Тебя убьют раньше, чем ты ее потопишь. Деваться им (элите – 24 Канал) некуда. Поэтому ненависть у них пылает. Они понимают, что им дохлебывать дерьмовую кашу до самого дна", – резюмировал Геннадий Гудков.

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