В Кремле готовят 3 международных визита для Путина: политолог назвал причины активности диктатора

После провала с подготовкой визита в ЮАР в августе Кремль анонсировал поездки Владимира Путина в Китай, Индию и Турцию. Диктатор пытается таким образом убедить общество, что он не списанный игрок.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Саакян. Такая активность диктатора обусловлена его попыткой продемонстрировать третьим странам, что Россия как будто не находится в международной изоляции и пока ставить крест на ней не стоит.

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Также это демонстрация собственному обществу и российским элитам, что Путин все еще могущественный президент. Таким образом, он уже сейчас готовится к выборам, которые пройдут в России в следующем году.

– объяснил политолог.

С этой целью министерству иностранных дел страны-агрессора была поставлена задача обеспечить как можно больше статусных визитов за границу.

Почему Путин занимается выборами

Как бы это странно ни звучало, но выборы для Владимира Путина крайне важны, как и для любого другого диктатора. Избирательный процесс в целом гораздо более важен для авторитарных режимов, чем для демократии.

"Для диктатора очень важно переподтвердить свою почти сакральную метафизическую связь с обществом, и поэтому важно обеспечить явку. Оппонент, получивший второй результат, должен набрать небольшой процент, чтобы продемонстрировать, что альтернатив вроде бы не существует", – сказал Олег Саакян.

Куда на самом деле поедет Путин

Маловероятно, что российский диктатор сможет посетить все три страны, поездки в которые были анонсированы. Наиболее вероятным кажется визит в Пекин, для которого официально принять Путина не является токсичным.

"Менее вероятен визит в Турцию, где для российского президента все не так однозначно, и понятно, что это было бы победой для Реджепа Эрдогана (задержание Путина – 24 Канал). Самому Путину сегодня ехать в Анкару немного страшно", – прокомментировал политический эксперт.

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Индия вытесняет Россию из ее традиционных зон влияния

Визит в Индию не имеет серьезных шансов на то, чтобы состояться. Для этого есть несколько причин, в частности, позиция страны по применению ядерного оружия.

"Индия четко заявляла свою позицию по отношению к ядерному оружию, – помним, что даже саммит Россия – Индия отменили. К тому же мы все больше видим, как Индия начинает играть проактивную геополитическую роль на международной арене, в частности, в отношении Южного Кавказа, где есть расхождения интересов России и Индии", – подчеркнул Саакян.

Он добавил, что Индия начинает заходить в традиционные для России регионы, где вытесняет российское влияние.

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