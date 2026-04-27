Россия – вечная, – Путин выдал заявление о "временных трудностях" в экономике

Владимир Путин выдал новое успокаивающее заявление для своих граждан, говоря о "временных трудностях" в экономике страны. Российский диктатор сказал, что "Россия –вечная".

Заявление Владимира Путина на Совете законодателей 27 апреля передает российское пропагандистское издание Lenta.ru.

Почему Путин сказал, что "Россия – вечная"?

Владимир Путин заявил, что бизнес в России сталкивается с "административными и бюрократическими преградами, которые затрудняют реализацию инициатив". По его словам, такие "барьеры" нужно "постепенно устранять, чтобы обеспечить более эффективное развитие экономики".

В то же время он очертил собственное видение будущего страны-агрессора, отметив ее "историческую преемственность" и "существование вне краткосрочных политических циклов". В этом контексте Путин снова прибегнул к риторике о "вечности" России.

Лишние барьеры тормозят развитие, это явления временные, те, что проходят. А Россия – вечная,

– цинично заявил Путин.

Поэтому по словам российского диктатора, законодательство России должно быть "гибким, динамичным, прогрессивным, направленным в будущее". Но пока неизвестно, в какое именно будущее оно будет направлено, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.

Кстати, публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов предположил в эфире 24 Канала, что Владимир Путин начинает терять контроль над собственными пропагандистами и лидерами мнений. Эксперт отметил, что все больше откровенно пропутинских блоггеров начинают критиковать режим.

