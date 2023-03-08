Путин убивает с удовольствием: Олевский перечислил кого и назвал причины
Президент России Владимир Путин искренне ненавидит людей, которых сейчас убивают в Украине. Как оказывается, это тоже может быть его планом.
Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он перечислил, кто именно невыгоден главе Кремля.
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Путин убивает тех, кого ненавидит
В такой список, по мнению Тимура Олевского, вошли украинцы, осужденные по тяжелым и не только статьям, люди с ментальными заболеваниями, которых Путин называет психами. И именно такую категорию населения вербует ЧВК "Вагнера", подчеркнул спикер.
"Это не все – бурят, жителей меньшинств, которые потенциально могут заявить о своих правах на территорию, где они составляют условное большинство. То есть, это те люди, которые Путину искренне не нравятся. Жизнь которых для него просто ничего не стоит и он хочет, чтобы их стало меньше", – сказал Олевский.
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Люди, которых сейчас убивают, – не случайны
Убивая предварительно названные категории людей, Путин "сохраняет свой бюджет", потому что мертвые уже не претендуют на выплаты из пенсионного фонда. А что касается украинцев, то здесь говорится об абсолютной ненависти главы Кремля, как к нации.
Людей, которых сейчас убивают, – не случайно. Я думаю, идея Путина состоит в том, что война закончится на границе 1991 года. Для него это не ужасно. Он ничего не теряет, а приобретает убийство тех людей, которых хотел убить. Он это делает с удовольствием,
– резюмировал Тимур Олевский.
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