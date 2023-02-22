Намекал трижды на выступлении: Путин в отчаянии прибегает к своему последнему козырю

Владимир Путин 21 февраля 2023 года выступил на ежегодном федеральном собрании. Основными в его тезисах были упреки Запада, оправдывание войны в Украине и ядерные угрозы. Это последний козырь человека в отчаянии, с комплексами, который очень сильно завидует.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что такими заявлениями Путин подтверждает свою неуверенность и поражение на поле боя.

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Путин завидует Западу

По словам Александра Мусиенко, лейтмотив речи Путина 21 февраля – упреки Запада и США из-за их успешности. Российского президента коробит от того, что его оппоненты предлагают хороший вектор жизни и ценности, которые разделяют сейчас большинство людей на планете.

"Его достало, что американцы имеют базы, а он нет. И многие страны просят их разместить свои. Сейчас Байден в Польше и одна из тем переговоров о том, что польские власти предлагают расширить присутствие США на территории своей страны. Путин завидует", – отметил эксперт.

До сих пор российский диктатор не может смириться с тем, что все цивилизованные страны обращаются за помощью именно к США, а не к России. Потому что последняя не может выполнить свои обязательства по безопасности, как это показала история с Арменией, привел пример Александр Мусиенко.

"Если бы Путин попытался не вкладывать в основу своего проекта танки, ракеты, оружие, военные преступления и агрессию против соседних государств, оккупацию и приход туда, куда его не звали, возможно, в мире была бы другая позиция по отношению к России", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований

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От зависти идут угрозы

В своей речи Владимир Путин не мог обойти тему войны и еще раз найти оправдание своим действиям. Теперь, чтобы сагитировать умирать еще большее количество россиян, глава Кремля сделал виновной англиканскую церковь.

"Он договорился до того, что у идеологических мобилизованных появилась еще одна причина – англиканская церковь не так что-то делает. Она своей политикой, своим решением не нравится Путину. И причина идти умирать – это изменение позиции собственно англиканской церкви", – с улыбкой прокомментировал Мусиенко.

Но более серьезными стали угрозы Путина по поводу ядерного шантажа. Об этом бункерный дед отмечал трижды.

Он сказал, что Россия будет применять разные методы, необходимые для защиты своей территории. Это был намек, конечно,

– заметил Александр Мусиенко.

Кому грозит ядерный шантаж

Обвинив всех, Путин заявил о приостановлении участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Таким образом, российский президент снова угрожает миру возможностью применения ядерного оружия.

"Это четкий месседж для Вашингтона, Лондона, Берлина, Рима – всем европейским столицам о том, что Россия все больше прибегает к ядерной риторике. Путин употребляет формулировку "приостанавливает участие в договоре", а не выходит из него. То есть он может вернуться при определенных условиях ", – подчеркнул спикер.

По мнению эксперта, эти условия могут быть такими: прекратить поставлять Украине оружие, переговоры со страной-агрессором, оккупация Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и, как результат, подписание мирного соглашения. В противном случае ядерный шантаж продолжится и Путин прямым текстом намекнул на ядерные испытания.

"Испытания могут пройти в какой-то пустыне, на "новой земле" в России или где-то в море. Это не означает, что они приведут к разрушениям, кроме загрязнения атмосферы. Но информационно это будет подаваться как информационное запугивание", – пояснил эксперт.

Путин проигрывает в войне

Все эти заявления, угрозы и шантаж напрямую связаны с провалами Путина на поле боя. Он нервничает и понимает, что не может победить.

Это то, что мы предсказывали. Чувствуя поражение на поле боя, Путин все больше будет апеллировать к своему последнему козырю – ядерному оружию,

– резюмировал Мусиенко.

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