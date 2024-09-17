Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что противник ежегодно якобы увеличивает личный состав российской армии для того, чтобы замаскировать последствия успешных действий украинских сил. С декабря 2024 года ряды российских вооруженных сил должны усилиться 180 тысячами военнослужащих.

Читайте также Путин увеличил численность армии до 1,5 миллиона военных: ISW объяснил, будет ли это эффективным

Уже в третий раз увеличивают армию

Армия России, как и любая другая в мире, состоит из военнослужащих и служащих, которые выполняют второстепенные задачи. После указа Путина, штабы российской армии увеличат на определенное количество штат подразделений, которые сейчас выполняют боевые задачи, или создадут новые.

В этом указе показательна цифра увеличения на 1,5 миллиона именно военнослужащих. Россияне это количество пытаются натянуть уже третий год. В 2022 году они определяли, что их армия увеличится более чем на 300 тысяч до 1,5 миллиона. Это же самое, как объяснил военный эксперт, они рассказывали в 2023 году.

Сейчас у россиян осеннее обострение, и они уже в третий раз увеличивают свою армию. Однако у них это не получается. Они ставят в строй более 300 тысяч военнослужащих ежегодно, и они у них куда-то "исчезают". Можно догадаться, куда именно. Об этом говорят цифры Генштаба Украины по ликвидированным российским военнослужащим,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Россияне, по его мнению, в очередной раз пытаются натянуть цифры, а они не натягиваются. Поэтому и в следующем году они будут увеличивать количество российских военнослужащих до 1,5 миллиона человек.

Это естественное уменьшение россиян на линии фронта, которое ВСУ им обеспечивают. Враг ставит в строй ежедневно в среднем до 1000 оккупантов. За год получается примерно 365 тысяч, и такое количество личного состава противника украинские силы минусуют,

– подчеркнул Роман Свитан.

К теме. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что для Путина не является проблемой увеличить численность российской армии. Потому что мобилизационный резерв у России достаточно большой. Кремлю удается укомплектовывать раздутый штат "благодаря деньгам и призыву".