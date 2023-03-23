Украина хочет, чтобы Путина и его приспешников судили хотя ты заочно: что это изменит

23 марта 2023, 18:06
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Reuters

Андрей Костин уверен, что Владимир Путин и его окружение следует судить даже заочно. Конечно, при условии, если бункерного деда и его приспешников не удастся арестовать.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой – уполномоченного президента России по делам ребенка. Теперь бункерный дед официально стал военным преступником.

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Андрей Костин – генеральный прокурор Украины – подчеркнул, что в рамках запланированного трибунала по преступлению агрессии следует проводить хотя бы заочные заседания.

Важно обеспечить правосудие в отношении международных преступлений, даже если виновные не находятся на скамье подсудимых,
– подчеркнул Костин.

В Украине появится представительство МКС

  • В Украине откроется представительство Международного уголовного суда. Соответствующее соглашение 23 марта 2023 подписали Костин и Питер Льюис – секретарь МКС.
  • Генеральный прокурор Украины подчеркнул, что подписание соглашения – еще один шаг к обеспечению полной ответственности за международные преступления. Сейчас это только начало, в то же время очень весомое. Украина не остановится, пока ответственные за преступления не будут привлечены к ответственности.
  • Украина продолжит сотрудничество с МКС.

Автор: Мар'яна Бекало