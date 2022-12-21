300 тысяч "двухсотых", – Путин выполз из бункера, чтобы анонсировать масштабные потери России

Владимир Путин выполз на очередной шабаш. Бункерный дед выступал перед минобороной России. Одной из тем стала тяжкая судьба русских мобиков.

Путин заявил, что Россия готова отправить на верную смерть 300 тысяч мобиков. В то же время бункерный дед традиционно соврал, ведь мобилизация в стране-террористке продолжается. Заявления Путина растянули росСМИ. 24 канал.

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Бункерный дед заявил, что 150 тысяч мобиков проходят подготовку на полигонах. Тем временем вторая половина уже погибает в зоне боевых действий. Путин цинично добавил, что "этого достаточно".

Также глава Кремля заявил, что частичная мобилизация обнаружила некоторые проблемы. Стране-оккупантке вроде бы срочно нужно модернизировать систему военкоматов.

Шойгу нил о проблемах

Тем временем Сергей Шойгу посетовал о проблемах минобороны. Кроме того, он отметил, что россияне должны по собственному желанию вступать на "военную службу" по контракту, а также получить право с первого дня быть призванными на службу.

Россия бросает своих мобиков как "пушечное мясо"

Несмотря на то, что Путин рассказывает о какой-то мифической "подготовке" мобиков, они сами жалуются, что их бросают на фронт без минимальной подготовки. Некоторые из так называемых "офицеров" даже не умеют держать автомат.

Оккупанты – голодные и даже не обеспеченные водой.