Это блеф: политолог объяснил, что означает изменение российской ядерной доктрины

Российский диктатор Владимир Путин заявил об изменении российской ядерной доктрины. Он якобы увеличивает список случаев, когда Россия может использовать ядерное оружие. Однако слова Путина следует воспринимать как блеф.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что Россия давно могла применить ядерное оружие, но понимает серьезность последствия для нее. Кроме того, тактическим ядерным оружием страна-агрессор не может уничтожить украинскую армию.

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Что означает изменение российской ядерной доктрины

Путин заявил, что Россия, вроде бы, может использовать ядерное оружие, когда произойдет нападение на страну. Однако Украина уже давно "нарушила" российскую доктрину: наше государство наносило удары дронами по НПЗ на территории страны-агрессора, уничтожила три станции предупреждения ракетного удара и недавно нанесла удар по складу с боеприпасами в Тверской области.

Поэтому, когда Путин выходит с таким изменением доктрины – это откровенный блеф, который все понимают,

– подчеркнул Загородний.

По словам политолога, если бы россияне понимали, что ядерный удар может решить все их "проблемы" без последствий для них, они сделали это давно. Однако еще раньше американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия, НАТО уничтожит Черноморский флот и все российские цели на территории Украины.

Загородний объяснил, что тактическое ядерное оружие создавалось для уничтожения большой армии. Однако сейчас на линии фронта большого количества украинских военных в одном месте нет.

"Армию россияне этим не уничтожат, а существование украинской боеспособной армии, которая продолжает воевать является для России проблемой", – отметил политолог.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны сообщили, что заявления Путина о применении ядерного оружия являются попыткой сдержать страны Запада от предоставления военной помощи Украине. Ядерные угрозы являются частью информационной операции Кремля.