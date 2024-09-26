Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що Росія давно могла застосувати ядерну зброю, але розуміє серйозність наслідки для неї. Крім того, тактичною ядерною зброєю країна-агресорка не може знищити українську армію.

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Що означає зміна російської ядерної доктрини

Путін заявив, що Росія, начебто, може використати ядерну зброю, коли відбудеться напад на країну. Однак Україна вже давно "порушила" російську доктрину: наша держава завдавала ударів дронами по НПЗ на території країни-агресорки, знищила три станції попередження ракетного удару та нещодавно завдала удару по складу з боєприпасами в Тверській області.

Тому, коли Путін виходить з такою зміною доктрини – це відвертий блеф, який усі розуміють,

– підкреслив Загородній.

За словами політолога, якби росіяни розуміли, що ядерний удар може вирішити всі їхні "проблеми" без наслідків для них, вони зробили це давно. Однак ще раніше американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї, НАТО знищить Чорноморський флот та всі російські цілі на території України.

Загородній пояснив, що тактична ядерна зброя створювалась для знищення великої армії. Однак зараз на лінії фронту великої кількості українських військових в одному місці немає.

"Армію росіяни цим не знищать, а існування української боєздатної армії, яка продовжує воювати є для Росії проблемою", – зазначив політолог.

Зверніть увагу! Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що заяви Путіна про застосування ядерної зброї є спробою стримати країни Заходу від надання військової допомоги Україні. Ядерні погрози є частиною інформаційної операції Кремля.