Навсегда 35: в бою в Донецкой области погиб полицейский Владимир Середюк

Украина потеряла еще одного своего защитника. На фронте погиб полицейский Владимир Середюк.

Свой последний бой он принял 14 июня на передовой позиции вблизи Константиновки Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о Владимире Середюке

Павшему Владимиру было всего 35 лет.

Он родился в Хмельницкой области. В рядах подразделений МВД и Национальной полиции служил с 2009 года. Впоследствии перешел в полицейский полк особого назначения (стрелкового) ГУНП в городе Киеве.

Находясь в боевой командировке в Донецкой области и выполняя задачи по отпору вооруженной агрессии России, Владимир Середюк отдал самое дорогое – собственную жизнь,

– написали в полиции.

Полицейский погиб в результате минометного обстрела.

Прощание с погибшим защитником состоялось 23 июня. Родные, друзья, коллеги и собратья пришли в Михайловский Златоверхий собор, чтобы провести его в последний путь.

Прощание с Владимиром Середюком / фото Нацполиции

Последним местом упокоения Владимира Середюка стала Аллея Героев столичного кладбища.

У него осталась жена Мария, сыновья Максим и Никита.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Владимира Середюка. Вечная память защитнику Украины.