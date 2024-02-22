Без отца остались трое детей: в боях за Украину погиб 32-летний защитник с Тернопольщины
На войне погиб военный Владимир Волочнюк родом из Тернопольщины. Ему было 32 года, без отца осталось трое детей.
О потере сообщила Шумская территориальная община. Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевого задания 19 февраля.
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Мужчине было всего 32 года
Волочнюк Владимир Александрович родился в 1991 году, вырос в селе Тетильковцы Шумской общины. Учился в Тетильковской гимназии. Родители и большая семья мужчины до сих пор проживают здесь.
Мужчина же после женитьбы переехал жить в Хмельницкую область – в село Зиньки Белогорской общины. Вместе с женой воспитывал троих детей. С началом полномасштабной войны Владимир стал на защиту государства.
"Гибель Владимира – это большая потеря для всех нас. Он наш Герой! А еще – лучший сын, муж и папа, хороший друг и верный побратим. Его будут помнить всегда улыбающимся и жизнерадостным, патриотом своей Родины, своей родной земли", – говорится в сообщении общины.
Волочнюк Владимир погиб на войне / Фото Тетильковской общины
Там выразили искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал свою жизнь за Украину и каждого из нас. Похоронят Героя в селе Зиньки Хмельницкой области, где он проживал с семьей.
Потери Украины на войне
- В боях за Авдеевку в Донецкой области погиб 19-летний Назар Янкевич. Он был родом из Ходоровской городской территориальной общины.
- Наталья Бокоч, боевой медик из Хуста, также отдала жизнь за Украину. Ее помнят как отзывчивого человека и искреннюю патриотку нашего государства.