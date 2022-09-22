Владимир Зеленский выступает на Генассамблее ООН. Президент предварительно предупреждал, что будут важные сигналы от нашего государства.

Предварительно за это решение проголосовала 101 страна. Именно поэтому у президента Украины есть возможность 21 сентября выступить перед Генеральной ассамблеей ООН в режиме видеообращения.

Читайте также Несмотря на возражения россии: Зеленский выступит онлайн на сессии Генассамблеи ООН

Зеленский выступает на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в ночь на 22 сентября заявил, что россия совершила преступление против Украины, против наших людей. Именно поэтому наше государство требует справедливого наказания за преступления россии.

Президент Украины назвал формулу мира, которая может сработать для всех, кто может оказаться в аналогичных обстоятельствах. Речь идет об изгнании агрессора, наказании, санкциях против врага, защите жизни, безопасности.

Россия боится переговоров и лжет всем, чтобы переждать зиму

Владимир Зеленский заявил, что кремль совсем не желает настоящих переговоров, лжет всем и даже не рассчитывает выполнять никакие договоренности. По словам президента Украины "переговорами" оккупанты только хотят растянуть конфликт, замедлив свои отступления.

Россия лжет всем. Как это очень типично и присуще агрессорам и террористам. Даже если сейчас россия говорит о переговорах – они хотят только замедлить свои отступления,

– объяснил президент.

Президент добавил, что россия хочет провести зиму на оккупированных украинских территориях. Эта возможность даст им время усилить оборону, подготовиться к следующим атакам, нападениям, Бучам и Изюмам. Также враг может провести мобилизацию.

Владимир Зеленский также рассказал об ударах россии, в том числе по ЗАЭС и о российском шантаже ядерной безопасностью, а также энергоресурсами.

Необходимо избавиться от основного фактора глобальной турбулентности ценообразования, а именно энергетического шантажа россией. Необходимо ограничить цены, по которым россия экспортирует свои энергоресурсы,

– заявил президент.

Владимир Зеленский объяснил, что нефть и газ нужно сделать обычными товарами, потому что сейчас россия манипулирует рынками. Ведь ограничение цен – это мера предосторожности для мира. Также президент:

призвал признать, что россия является государством – спонсором терроризма;

Зеленский обращается в Генассамблею ООН: онлайн трансляция

Россия была против выступления президента Украины

Посол россии в ООН выступил против разрешения выступления Владимира Зеленского. Помимо россии проголосовали против также беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Северная Корея.

Более того, другие страны отвергли поправку от беларуси, которая предлагала запретить кому-либо выступать с видеообращениями.

Кратко о тематике выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Директор антикризисной группы ООН Ричард Гован заявил, что Владимиру Зеленскому нужно показать, что он понимает обеспокоенность мира по поводу продовольственной безопасности и продемонстрировать желание Украины помочь миру с решением этих проблем.

Следует отметить, что 19 сентября президент Украины утвердил список людей, которые поедут от Украины на 77-ю сессию Генассамблеи ООН. Главой делегации будет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Следует вспомнить, что министр иностранных дел Украины на сессии встретится с главами МИД Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Также он поговорит с экспертами Совета международных отношений и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с главами МИД в формате Украина – Польша – Британия.

Дмитрий Кулеба также отметил, что у украинской делегации есть три приоритета: привлечение россии к международной ответственности за ее преступления, укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи, а также активизация отношений со странами Глобального Юга.

Смотрите также – у небензи подгорело из-за виз на Генассамблею ООН: видео