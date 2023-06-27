Мы проехали сегодня сотни километров, – Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Юге
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский вечером 26 июня посетил передовые позиции украинских героев на Южном направлении. Там президент поблагодарил защитников.
В течение дня президент встретился с героями ВСУ на разных направлениях фронта. Президент благодарил их за защиту Украины и украинского народа.
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Вечером Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских героев на Южном направлении. Президент опубликовал соответствующее видео.
Поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, защищающим Украину на южных участках фронта. Желаю не терять крепкости! Берегите себя! Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей,
– подчеркнул украинский лидер.
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Юге: смотрите видео
Также Зеленский побывал в Донецкой области. Во время вечернего обращения президент поблагодарил воинов ВСУ за слова поддержки и теплые объятия. Украинский лидер подчеркнул, что 26 июня – счастливый день. По всем направлениям в ВСУ было продвижение вперед. Зеленский пожелал воинам больше таких дней.