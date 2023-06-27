Мы проехали сегодня сотни километров, – Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Юге

27 июня 2023, 01:16
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вечером 26 июня посетил передовые позиции украинских героев на Южном направлении. Там президент поблагодарил защитников.

В течение дня президент встретился с героями ВСУ на разных направлениях фронта. Президент благодарил их за защиту Украины и украинского народа.

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Вечером Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции украинских героев на Южном направлении. Президент опубликовал соответствующее видео.

Поблагодарил и вручил государственные награды бойцам, защищающим Украину на южных участках фронта. Желаю не терять крепкости! Берегите себя! Мы проехали сегодня сотни километров, были в разных точках, общались с воинами разных бригад, поблагодарили разных наших героических людей,
– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Юге: смотрите видео

Также Зеленский побывал в Донецкой области. Во время вечернего обращения президент поблагодарил воинов ВСУ за слова поддержки и теплые объятия. Украинский лидер подчеркнул, что 26 июня – счастливый день. По всем направлениям в ВСУ было продвижение вперед. Зеленский пожелал воинам больше таких дней.

 

Автор: Мар'яна Бекало