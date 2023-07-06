В центре внимания – оборонная поддержка: Зеленский прибыл в Прагу

Владимир Зеленский днем 6 июля находился с визитом в Болгарии. А уже вечером анонсировал свой визит в чешскую столицу. Около 21:20 стало известно, что украинский лидер уже в Праге.

В Праге украинский лидер встретился с Петром Павелом – президентом Чехии. Кроме того, в украинского лидера запланированы встречи с Петром Фиалой – премьер-министром страны, главами Сената и Палаты депутатов парламента. Сколько украинский лидер прибудет в Чехию, пока неизвестно.

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В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация Формулы мира,

– подчеркнул Зеленский.



Зеленский прибыл в Прагу / Скриншот с видео



Зеленский встретился с Петром Павелом / Скриншот с видео

Зеленский встретится с Эрдоганом

Эта неделя – насыщенная для международных контактов. После визита в Болгарию, где Зеленский сделал ряд важных заявлений, украинский лидер отправился в чешскую столицу. Кроме того, сообщают, уже завтра (в пятницу, 7 июня) украинский лидер встретится с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Ожидается, что Зеленский посетит Стамбул.

Одной из приоритетных тем станет продление зернового соглашения. Если оно будет остановлено, это приведет к существенному росту цен на продукты в мире.