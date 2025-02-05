Переговоры с Путиным, потери и окончание войны: главные заявления Зеленского в интервью Моргану

Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту и телеведущему Пирсу Моргану. Во время 90-минутного разговора украинский президент ответил, готов ли к переговорам с Путиным, какие потери Украины и России в войне, может ли быть альтернатива вступлению в НАТО и на еще много важных вопросов.

Интервью Владимира Зеленского британскому журналисту Пирсу Моргану вышло 4 февраля на ютуб-канале телеведущего. Главные заявления президента Украины в 90-минутном разговоре передает 24 Канал.

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