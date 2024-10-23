Издание ВВС Украина сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план, направленный на внутренние действия нашей страны. План включает в себя борьбу с коррупцией, налаживание работы различных сфер в стране. Он должен был бы быть разработан еще давно.

Такое мнение 24 Каналу высказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что этот план является важным, ведь, в первую очередь, Украина должна решить все внутренние проблемы у себя в стране, а потом требовать радикальных действий от партнеров. Кроме того, сами украинцы взволнованы из-за коррупционных схем в нашей стране.

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Чем особенный еще один план для украинцев

Политический эксперт отметил, что этот план должен быть первым, чем План победы. Его стоило бы написать и разработать с начала независимости Украины.

По его словам, этот план является достаточно простым и включает в себя борьбу с коррупцией, настройки всех процессов экономической, социальной, военной деятельности и еще много процессов, которые будут слаженно работать на благо государства и народа, а не отдельных лиц.

"Пока это так не работает. Оказывается, что на 3 году войны мы только начали задумываться о том, чтобы настроить внутреннюю деятельность государства, что является абсурдным. Мы требуем от наших партнеров быть слаженными, понимать риски, мы их часто критикуем за то, что они неправильно или плохо действуют. Сами же мы оказались непридирчивы к себе", – заметил Городницкий.

Справка. Журналисты ВВС Украина сообщили, что говорится о документе, который будет касаться исключительно внутренних решений Украины в сферах обороны, экономики, социальной политики военно-промышленного комплекса и тому подобное. Источники издания рассказали, что президент уже дал поручение по разработке этого плана. Его должны подготовить и представить украинцам до конца года. Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны.

Политический эксперт отметил, что украинский народ уже начинает выдвигать требования к власти о важности радикальных изменений. Украинцы взволнованы из-за коррупционных схем структур, которые отвечают за безопасность народа.

Городницкий подчеркнул, что в Украине коррупция продолжается во многих сферах. Говорится о таможенной системе, налоговой и экономической.

Кроме украинцев, подобные требования к украинской власти ставят и наши партнеры, ведь они понимают, что с таким отношением к ситуации Украина может проиграть внутреннюю борьбу. Городницкий добавил, что США не хотят повторить ситуацию с войной в Афганистане и получить такой проигрыш в формате Украины.

Тогда США 10 лет подряд вкладывали огромные средства, отправляли туда свои войска, вооружение, а в конце получили тотально коррумпированное общество. После того как американцы вывели свои войска, Афганистан сдал свою территорию, которую США удерживали долгое время,

– сказал он.