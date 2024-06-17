70% украинцев считают, что Зеленский должен быть президентом до конца военного положения, – КМИС
Источник:КМИС
Большинство украинцев не сомневается в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом говорит новое социологическое исследование.
Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев относительно того, кто должен быть на посту президента Украины. В среднем 70% респондентов согласились, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения.
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Большинство украинцев не сомневается в легитимности
Одно из утверждений, с которым респондентов просили выразить согласие или несогласие – это "Зеленский должен быть президентом до конца военного положения".
В целом 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения. Не согласны с этим 22% опрошенных.
В зависимости от региона проживания с этим утверждением согласны 65 – 74% респондентов. Соответственно, подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента.
Россия раскачивает тему легитимности украинской власти
- Россияне в свойственной для себя манере еще с начала 2024 года начали продвигать идею нелегитимности власти в Украине. Цель враждебных ИПСО очень проста. Она заключается в том, чтобы деморализовать украинцев и лишить Украину военной помощи из-за того, что, вроде бы, у нас нелегитимная власть, которой нельзя давать оружие.
- Впрочем, вражеская пропаганда совсем не заходила в головы украинцев, которые за время полномасштабного вторжения научились фильтровать информацию.
- Именно из-за информационной гигиены украинцев Путин, по мнению экспертов, в отчаянии начал лично озвучивать тезисы о "нелегитимности", что еще больше ухудшило для него ситуацию. Теперь эти тезисы прочно будут ассоциироваться с российскими агрессорами и их вождем.
- В разведке США в прошлом месяце отмечали: Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского. Оккупанты вбрасывают фейки и сейчас сосредоточились на двух темах.
Высокопоставленный чиновник в администрации Байдена заявил, что Россия усилила свою дезинформационную кампанию против Зеленского. Для этого использовали факт, что Украина отложила президентские выборы, запланированные на весну этого года. Это должно было разжечь критику в отношении Зеленского. Второй темой, которую россияне использовали для своей кампании, является выход Украины из Авдеевки.