70% украинцев считают, что Зеленский должен быть президентом до конца военного положения, – КМИС

Большинство украинцев не сомневается в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом говорит новое социологическое исследование.

Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев относительно того, кто должен быть на посту президента Украины. В среднем 70% респондентов согласились, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения.

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Большинство украинцев не сомневается в легитимности

Одно из утверждений, с которым респондентов просили выразить согласие или несогласие – это "Зеленский должен быть президентом до конца военного положения".

В целом 70% респондентов согласились с тем, что Владимир Зеленским должен оставаться президентом до конца военного положения. Не согласны с этим 22% опрошенных.

В зависимости от региона проживания с этим утверждением согласны 65 – 74% респондентов. Соответственно, подавляющее большинство украинцев не подвергают сомнению легитимность президента.

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