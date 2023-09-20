Однако, президент Бразилии досрочно покинул США из-за жалоб на плохое самочувствие. Дело в том, что Лула да Силва пытается позиционировать себя и страну как "нейтрального арбитра" в российско-украинской войне. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Почему встреча с Лула да Силвой важна для Украины

В скором времени Бразилия будет председательствовать в формате группы G20. В 2024 году Рио-де-Жанейро будет принимать саммит. По мнению Желиховского, нужно, чтобы к тому времени Бразилия сформировала более четкую позицию по поводу российско-украинской войны.

Кроме этого, возможно встреча двух лидеров состоится на Глобальном саммите мира. Конечно, если представители Бразилии будут присутствовать.

Встреча очень необходима. Надеюсь, что все-таки в ближайшее время произойдет. Ведь неизвестно, когда закончится полномасштабное российское вторжение. Украина нуждается во все большем количестве союзников, которые могли бы поддержать нас в это тяжелое время,

– заметил Станислав Желиховский.

Киев будет пытаться организовать встречу Лула да Силвы и Зеленского

Следует помнить некоторые заявления президента Бразилии. Несколько месяцев назад он раскритиковал Владимира Зеленского и Джо Байдена. Лула да Силва заявил, что украинский и американский лидеры якобы "также виноваты в том, что не смогли продолжить переговоры с Владимиром Путиным".

Желиховский предположил, почему не состоялась встреча Зеленского и Лула да Силвы: смотреть видео

После этого случая встреча между Лула да Силвой и Владимиром Зеленским так и не состоялась. Часто, именно по инициативе бразильской стороны. По словам Желиховского, прямой диалог может не состояться из-за нежелания президента Бразилии осветить свою позицию по поводу войны в Украине.

Однако Киев все же постарается организовать встречу. Мы должны понимать, президент Зеленский хочет преодолеть разногласия по поводу взглядов на полномасштабную российскую агрессию. Также украинские власти хотят возобновить усилия, чтобы убедить и страны Глобального Юга занять более жесткую позицию в отношении России,

– подчеркнул эксперт-международник.

Что известно о "нейтральной" позиции Лула да Силвы