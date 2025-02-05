СБУ уничтожила организатора убийств украинцев во время Революции Достоинства, – Зеленский

Служба безопасности Украины уничтожила лицо, причастное к убийствам украинцев во время Революции Достоинства. Ликвидированный руководил "титушками" в 2014 году, а затем воевал на стороне оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает 24 Канал. И он ответил на вопрос о возможной причастности Украины к ликвидации Армена Саркисяна.

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Ликвидация агента Кремля

Глава государства подчеркнул, что не имеет точной информации о фамилии ликвидированного лица, но подтвердил его причастность к преступлениям.

Я не могу говорить ни о каких убийствах. Я знаю, что СБУ ликвидировала одно лицо, которое стоит за убийствами на Востоке нашего государства во время Революции Достоинства. Я не знаю, именно ли это тот человек, не знаю его фамилии, поэтому мне трудно сказать, идет ли речь именно об этом случае,

– заявил президент.

Кто такой Армен Саркисян

Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, был основателем пророссийского вооруженного формирования "Арбат", которое участвовало в войне против Украины. Он умер 3 февраля в московской больнице после взрыва в жилом комплексе, где проживал.

Саркисян считался одним из ключевых организаторов преступных группировок "титушек", которые похищали и убивали участников Революции Достоинства в 2014 году. Его имя фигурирует в материалах следствия по убийству журналиста Вячеслава Веремия в Киеве в феврале 2014-го.

В декабре 2024 года СБУ сообщила Саркисяну о подозрении в создании незаконных вооруженных формирований и пособничестве государству-агрессору. По данным контрразведки, батальон "Арбат", сформирован преимущественно из рецидивистов, воевал против Украины, сначала действуя на торецком направлении, а затем был переброшен в Курскую область. Группировка была создана по указанию российской ФСБ.