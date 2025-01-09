Могло бы стать частью гарантии безопасности, – Зеленский к США относительно лицензий на производство оружия

Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки систем ПВО и ограничить финансирование России. Он подчеркнул, что только это сможет остановить российский террор.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на заседании в формате "Рамштайн". Он в очередной раз призвал Запад активизировать поставки ПВО и ограничить финансирование российской агрессии.

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Украина призывает Запад ускорить поставки ПВО

Он отметил важность быстрых действий для остановки российского террора.

Если мы хотим остановить убийства, нам нужно обрезать поток денег Путина. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его внутренний круг скажет, что деньги закончились,

– заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что мотивация украинских военных зависит от успеха на поле боя. Он добавил, что ключом к этому являются успешные оборонительные операции и новейшее вооружение.

Когда наши войска могут сбивать российские ракеты, включая баллистические, и удерживать российскую авиацию дальше от Украины – это дает мотивацию, в которой мы так сильно нуждаемся,

– отметил Зеленский.

Президент отметил необходимость в производстве ПВО и беспилотных систем непосредственно в Украине по лицензии США, что стало бы важной составляющей гарантий безопасности.

Отдельно Зеленский обратился к партнерам с призывом выполнить обещания, сделанные на последнем саммите НАТО, и ускорить поставки уже согласованных систем ПВО.