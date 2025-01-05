Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину после войны, - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину после войны. Он назвал это символическим жестом.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины. Владимир Зеленский подчеркнул важность общей позиции относительно мира через силу.

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Трамп может прилететь в Украину

Во время трехчасового интервью для американского подкастера Лекса Фридмана Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп совершит исторический визит в Украину.

Так, война закончится, и президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, это было бы символично,

– отметил Зеленский.

Президент Украины также отметил важность позиции "мира через силу", которую разделяет и избранный президент США.

Если ты сильный, ты можешь говорить. Мы должны быть сильными, и Украина должна быть сильной и Украина должна быть сильной,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил о возможном открытии Львовского аэропорта уже в следующем году, даже в условиях военного положения. Это может стать первым шагом к восстановлению полноценного авиасообщения в Украине.