"А почему нет": Зеленский трогательно обнял украинскую журналистку в Лондоне

Владимир Зеленский 8 февраля совершил свой второй за время полномасштабной войны визит за границу. Он прибыл в Великобританию, чтобы заручиться усиленной поддержкой Соединенного Королевства.

За этот день он выступил перед парламентом страны, а также встретился с премьер-министром страны и королем Чарльзом ІІІ. После этого он вместе Риши Сунаком дал пресс-конференцию, на которой присутствовали и украинские журналисты, пишет 24 Канал.

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Владимир Зеленский обнял украинскую журналистку

Именно во время нее задать вопрос премьер-министру Великобритании смогла и журналистка BBC Ukraine. Однако перед этим она поблагодарила Владимира Зеленского за визит и отметила, что хотела бы его обнять, хотя, по ее мнению, это было невозможно.

На это президент в очередной раз показал, что, в отличие от агрессора Владимира Путина, не боится других людей и не отстраняется от них километровыми столами. Он с улыбкой ответил: "Почему бы и нет?" и крепко обнял журналистку, которая была рада такому поступку.



Владимир Зеленский обнял журналистку / Скриншот

Самолеты для Украины

После этого украинская журналистка спросила Риши Сунака, в частности, о боевых самолетах для Украины. Она уточнила, не кажется ли ему на фоне активных боевых действий в нашем государстве, где ежедневно гибнут солдаты, что решение об их предоставлении длится слишком долго.

Премьер-министр ответил, что в Великобритании очень остро чувствуют трагедию и трудности, через которые проходит Украина. Но сейчас для нашего государства важнее ракеты большой дальности. Об этом, по его словам, два лидера "чаще всего говорили" во время своих дискуссий.

И, как сказал президент, пожалуй, самое важное сейчас… это боевые танки, а также ракеты большой дальности,

– сказал он.

Также Риши Сунак добавил, что храбрость украинских солдат поражает: "Будьте уверены, что мы здесь с вами вместе с вашим народом и обеспечим вас всем, чем сможем".

Самолеты для Украины от Великобритании: коротко