"Наша задача – дать возможность производить оружие": Владимир Зеленский обратился к украинцам

Традиционное обращение президента было посвящено подготовке к Форуму оборонных индустрий. Мероприятие состоится уже этой осенью.

Форум оборонных индустрий состоится в Украине впервые. Он предоставит нашему государству все возможности производить оружие и снаряды.

Смотрите также До сих пор находим снаряды Второй мировой войны: когда удастся разминировать территорию Украины

Что известно о форуме