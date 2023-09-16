"Наша задача – дать возможность производить оружие": Владимир Зеленский обратился к украинцам
16 сентября 2023, 18:47Читати новину українською
Традиционное обращение президента было посвящено подготовке к Форуму оборонных индустрий. Мероприятие состоится уже этой осенью.
Форум оборонных индустрий состоится в Украине впервые. Он предоставит нашему государству все возможности производить оружие и снаряды.
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