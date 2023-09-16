Форум оборонних індустрій відбудеться в Україні вперше. Він дасть нашій державі усі можливості виробляти зброю й снаряди.

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Що відомо про форум

Свою участь у ньому підтвердила 21 країна, а загалом буде представлено 86 провідних оборонних компаній світу.

За словами президента, інтерес до Форуму дуже високий. І це вповні "відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок".

Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів. Світ повинен бути сильнішим, ніж будь-яка загроза життю від будь-яких агресорів чи терористів,

– підкреслив Зеленський.