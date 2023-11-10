Мы сделаем все, чтобы придать Украине сил, – обращение Зеленского

Президент Украины 10 ноября записал традиционное видеообращение к украинцам. В нем он подвел итоги 625-го дня противостояния российской агрессии.

Свой отчет президент начал с упоминания о проведении Ставки 10 ноября. Она будет специальной, особенно сфокусированной на стратегических вопросах. На том, как Украина будет обеспечивать оборонные и наступательные операции. Кроме того, на ставке прозвучало еще несколько важных докладов.

Смотрите также В Херсоне усилят защиту, военный бюджет: Зеленский провел важную Ставку

Подробнее о докладах на Ставке

Первый был об оборонном бюджете на 2024 год, а также конкретных возможностях. Относительно второго доклада, то он касался снарядов и техники для операций, которые сейчас реализуют наши военные. А третий – о Херсоне. Обсуждались детали, как усилить защиту города от российского террора.

Также разведка доложила о работе по эвакуации украинцев из Сектора Газа. Президент отметил, что "продолжаем эти наши усилия". Он добавил, что, по возможности, мы также помогаем гражданам других государств, наших партнеров.

Я благодарю всех, кто привлечен к этой работе: ГУР, МИД, посольства. Молодцы! Кстати, спасибо подразделениям ГУР, выполняющим боевые задания на фронте – на земле и на море,

– отметил президент.

Доклады с фронта

Глава государства отметил, что не обошлось без докладов командующих с фронта.

Я благодарю каждое подразделение, каждую бригаду, которая выполняет задания сейчас и на Харьковщине, и на Донетчине, и на юге нашего государства. Воины, спасибо вам! Всем, кто в бою, кто на боевых постах, кто помогает,

– добавил президент.

Он поблагодарил и отдельно отметил артиллеристов 55 бригады, воинов 79 отдельной бригады ДШВ на Марьинском направлении, 53 и 110 отдельных механизированных бригад на Авдеевке.

Также выразил благодарность 14 отдельной механизированной бригаде, 57 отдельной мотопехотной, 13 батальону "Девяностопятки", 3 батальону 54 отдельной механизированной бригады, 2 батальону 30 отдельной механизированной и 40 отдельной артиллерийской бригаде на Купянском направлении.

Обращение к участникам Парижского форума мира

Глава государства отметил, что этот форум объединил как европейских, так и лидеров других континентов. По его словам, важно, чтобы все имеющиеся вызовы, прежде всего относительно безопасности, получали глобальные ответы. Чтобы их давало мировое большинство.

Чем больше мир объединен, чем больше линий нашего сотрудничества, тем меньше будет шансов на доминирование у тех, кто человеческую жизнь не ценит. Я благодарен президенту Макрону за организацию таких международных площадок,

– добавил он.

Президент добавил, что на днях первая леди Украины Елена Зеленская прибыла во Францию в рамках культурной дипломатии. Она участвовала в открытии представительства Украинского института в Париже. Речь идет об учреждении, которое занимается продвижением украинской культуры в мире, объединяет наших людей и всех людей на основе культуры.

"Есть меморандум о сотрудничестве между Украинским институтом и университетом Сорбонна. Также Елена приняла участие в работе конференции ЮНЕСКО – эта организация помогает нам объединять мир ради защиты украинского культурного наследия от российских ударов", – отметил президент.

Кроме того, во Францию прибыла первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Прорабатывались вопросы создания фонда, который будет заниматься восстановлением критической инфраструктуры Украины. Он добавил, что готовится начало работы Французского банка развития с нашим государством.

Встреча с министром обороны Литвы

Владимир Зеленский отметил, что был хороший разговор с главой ведомства. Он выразил благодарность за очень весомую поддержку, оказанную Украине. Речь идет и об оружии, и о политической поддержке, и об искренней поддержке общества в Литве Украины и украинцев.

Действительно ощущается наше союзничество. Я попросил передать слова нашей украинской благодарности господину президенту Науседе. Также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Литвой. Работаем над поставкой бронированных медицинских эвакуационных машин для ребят на фронте,

– добавил президент.

​​​​​ Владимир Зеленский напоследок отметил, что Украина готовится к другим международным коммуникациям и мероприятиям. Он добавил, что "мы сделаем все, чтобы придать Украине сил".