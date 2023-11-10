Свій звіт президент почав зі згадки проведення Ставки 10 листопада. Вона буде спеціальною, особливо сфокусованою на стратегічних питаннях. На тому, як Україна забезпечуватиме оборонні та наступальні операції. Крім того, на ставці було ще кілька важливих доповідей.

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Детальніше про доповіді на Ставці

Перша була про оборонний бюджет на 2024 рік, а також конкретних можливостей. Що стосується другої доповіді, то вона стосувалася снарядів і техніки для операцій, які зараз реалізовують наші військові. А третя про Херсон. Обговорювалися деталі щодо того, як посилити захист міста від російського терору.

Також розвідка доповіла про роботу з евакуації українців з Сектора Гази. Президент зазначив, що "продовжуємо ці наші зусилля". Він додав, що за можливості ми також допомагаємо громадянам інших держав, наших партнерів.

Я дякую усім, хто залучений до цієї роботи: ГУР, МЗС, посольства. Молодці! До речі, дякую підрозділам ГУР, які виконують бойові завдання на фронті – на землі й на морі,

– зазначив президент.