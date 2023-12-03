Тяжелее всего около Марьинки, Авдеевки и Купянска: Зеленский обратился к украинцам

Вечером 3 декабря Владимир Зеленский опубликовал традиционное обращение к украинцам. В нем он подвел итоги прошедшего дня, рассказав о самом главном.

Свое вечернее обращение Владимир Зеленский начал с реакции на удар по Херсону российскими военными. Глава государства подчеркнул, что это были жестокие удары по домам, улицам, больницам. В результате атаки погибли два человека.

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Россияне продолжают террористические атаки

Только за один этот день на одной только Херсонщине было около 20 обстрелов таких же, как по Херсону. исключительно террористических. По городу Берислав, по селам области. Спасибо всем спасателям ГСЧС Украины, всем работникам Национальной полиции, которые ликвидируют последствия обстрелов,

​​​ – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех врачей, медицинских сестер, оказывающих помощь. А также местную власть и волонтеров, которые не бросают на произвол судьбы свои города и общины.

Интенсивные бои продолжаются

По словам главы государства, они идут в десятках точек по всему фронту. Самыми тяжелыми сейчас являются Марьинское, Авдеевское и Бухмутское направления. А также Юг и Харьковщина.

И в каждом городе Украины, где сегодня был относительно тихий день, всем, кто сейчас в тылу, всем, кто может просто побыть дома, всем следует помнить, что битва за судьбу Украины продолжается, продолжается она не в соцсетях, не в спорах друг с другом о чем-то политическом, не в выяснении отношений. Это сражение там, где каждый день украинцы и украинки нуждаются в поддержке. Конкретных вещей, усиливающих Украину. Которые придают прочность нашим позициям – нашему государству. Которые позволяют отвечать врагу на их удары нашими действиями. Активными действиями. Смелыми действиями,

– подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех, кто не забывает, что фронт ежедневно нуждается в поддержке. Он также выразил благодарность тем, кто работает для неизменной, постоянной, реальной поддержки. Кроме того, тем, кто понимает, как важно, чтобы украинцы в прифронтовых районах и на временно оккупированных территориях чувствовали, что о них помнит Украина.

Владимир Зеленский выразил благодарность всем, кто не разочаровывается, не тратит свою драгоценную энергию на споры. А также тем, кто работает ради государственных интересов. Кто лечит и спасает, учит детей и постоянно заботится об интересах своих общин. А еще тем, кто производит оружие и снаряды для наших военных. Тем, кто организует волонтерские сборы и помогает конкретным подразделениям.

Спасибо всем, кто тренирует наших воинов – и здесь, в Украине, и в странах-партнерах. Каждая такая тренировочная миссия – это конкретный вклад в победу. Обязательно. И если не просто в нее верить. Если не просто ждать победы от воинов. А если каждый день делать все от тебя лично зависящее, чтобы Украина стала сильнее и чтобы наших общих возможностей стало больше,

– подчеркнул он.

Президент сделал анонс на следующую неделю. По его словам, "обязательно увеличим возможности нашего государства". В частности, это касается оборонно-промышленного комплекса. Также готовятся новые пакеты военной поддержки от партнеров. Кроме того, готовят усиление ПВО, ведь это неизменный приоритет.