Усиление ПВО для Харькова абсолютно насущная потребность, – Зеленский в обращении

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 4 апреля. В своем традиционном видео глава государства подвел итоги 771 дня полномасштабного вторжения.

Свое обращение глава государства начал с упоминания о Ставке, которую Владимир Зеленский провел 4 апреля. Она прежде всего касалась производства и поставки дронов и РЭБ на 2024 год.

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Ставка о дронах и РЭБ

Президент отметил, что был детальный отчет по контрактам, и что все было максимально конкретно: без пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки поставки.

Действительно хорошо поработали все, кто ответственный за это направление. И по дронам – всех видов – и РЭБ мы будем крепче. Аналогичную задачу поставил по ракетной программе, как по дронам и РЭБ, – все до деталей проработать, чтобы Силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору наших действий,

– отметил Зеленский.

Кроме того, на Ставке был подробный отчет от Главнокомандующего ВСУ. Он касался всех тех точек на фронте, где российские военные рассчитывали иметь успех сейчас. По словам президента, удалось стабилизировать наши позиции. Сырский доложил о действиях наших военных, которые не позволяют захватчикам продвигаться. И что такие результаты действительно очень хорошие в условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках.

Я благодарен всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя. Стойкость каждого – это устойчивость всей нашей Украины,

– подчеркнул президент.

Также был отдельный доклад от нового руководителя Службы внешней разведки генерала Олега Иващенко. Он касался конкретных действий в должности, конкретной работы СВР. Глава государства утвердил запланированное.

Харьковщине, Сумщине и Югу нужно больше ПВО

Глава государства отметил, что в течение дня были необходимы доклады о ситуации в регионах. Особое внимание в этот день было приковано к Харькову и последствий российских ударов по городу.

Сегодня из-за удара "Шахедов" по обычной жилой застройке, к сожалению, четыре человека погибли, из них трое – спасатели нашей ГСЧС Украины. Ребята прибыли на вызов после первого удара, и произошло второе попадание. Подлая российская тактика. Мои соболезнования всем родным и близким,

– отметил президент.

Владимир Зеленский 4 апреля говорил с военными относительно того, как дать Харькову больше защиты с позиции ПВО. У всех наших дипломатов такая же задача.

Глава государства подчеркнул, что абсолютно насущной необходимостью является усиление ПВО для Харькова, Харьковщины, Сумщины и южных регионов.

"И я благодарю каждую страну, каждому лидеру, которые сейчас в коммуникации с нами ищут возможности помощи. Это абсолютно неприемлемо, что столько стран мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений – нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию. Продолжим работу с партнерами", – добавил он.

Президент отметил воинов

Глава государства отметил в этот день воинов, которые на днях проявили себя наиболее эффективно на передовой:

128-я отдельная горно-штурмовая бригада,

66-й артиллерийский дивизион 406-й отдельной артиллерийской бригады,

35-я отдельная бригада морской пехоты,

126-я отдельная бригада Сил территориальной обороны.

Спасибо всем вам, воины! И особая благодарность сегодня – воинам Центра спецназначения "Омега". Это одно из самых эффективных в боях и наиболее опытных подразделений нашей Национальной гвардии Украины,

– отметил он.

Президент добавил, что в этот день 21 год назад основали "Омегу". И во время полномасштабного вторжения ее бойцы проявляют максимальную боеспособность. Звание Героя Украины заслужили 11 воинов "Омеги", из них восемь – посмертно.