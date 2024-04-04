Своє звернення глава держави почав зі згадки про Ставку, яку Володимир Зеленський провів 4 квітня. Вона передовсім стосувалася виробництва та постачання дронів і РЕБ на 2024 рік.

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Ставка про дрони і РЕБ

Президент зазначив, що був детальний звіт щодо контрактів, і що все було максимально конкретно: без порожніх слів, лише чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни поставлення.

Справді добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрям. І щодо дронів – усіх видів – та РЕБ ми будемо міцніші. Аналогічне завдання поставив щодо ракетної програми, як щодо дронів і РЕБ, – усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну й зростаючу ракетну опору наших дій,

– зазначив Зеленський.

Крім того, на Ставці був детальний звіт від Головнокомандувача ЗСУ. Він стосувався всіх тих точок на фронті, де російські військові розраховували мати успіх зараз. За словами президента, вдалося стабілізувати наші позиції. Сирський доповів щодо дій наших військових, які не дозволяють загарбникам просуватися. І що такі результати справді дуже хороші в умовах дефіциту снарядів та суттєвого сповільнення у постачанні.

Я вдячний усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Стійкість кожного – це стійкість усієї нашої України,

– наголосив президент.

Також була окрема доповідь від нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Олега Іващенка. Вона стосувалася конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР. Глава держави затвердив заплановане.

Харківщині, Сумщині та Півдню потрібно більше ППО

Глава держави зазначив, що впродовж дня були необхідні доповіді щодо ситуації в регіонах. Особлива увага цього дня була прикута до Харкова та наслідків російських ударів по місту.

Сьогодні через удар "Шахедів" по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє – рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика. Мої співчуття всім рідним і близьким,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський 4 квітня говорив з військовими щодо того, як дати Харкову більше захисту з позиції ППО. В усіх наших дипломатів таке ж завдання.

Глава держави наголосив, що абсолютно нагальною потребою є посилення ППО для Харкова, Харківщини, Сумщини та південних регіонів.

"І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які зараз у комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами", – додав він.

Президент відзначив воїнів

Глава держави відзначив цього дня воїнів, котрі цими днями проявили себе найбільш ефективно на передовій:

128 окрема гірсько-штурмова бригада,

66 артилерійський дивізіон 406-ї окремої артилерійської бригади,

35 окрема бригада морської піхоти,

126 окрема бригада Сил територіальної оборони.

Дякую всім вам, воїни! І особлива вдячність сьогодні – воїнам Центру спецпризначення "Омега". Це один із найбільш ефективних у боях та найбільш досвідчених підрозділів нашої Національної гвардії України,

– зазначив він.

Президент додав, що цього дня 21 рік тому заснували "Омегу". І під час повномасштабного вторгнення її бійці проявляють максимальну боєздатність. Звання Героя України заслужили 11 воїнів "Омеги", з них восьмеро – посмертно.