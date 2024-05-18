Россия рассчитывала на быстрое продвижение на Харьковщине, как и в 2022 году, – Зеленский

Во время обращения президент рассказал о ситуации на фронте, в частности, на Харьковщине. А также упомянул о депортации крымских татар в 1944 году.

Сегодня особый день. Сегодня мы вспоминаем о 1944-й – депортации крымскотатарского народа – и чтим память ее жертв. Наша история содержит, к сожалению, немало трагических страниц – того, через что были вынуждены пройти наши люди. Но какими бы ни были эти страницы – горькими или страшными, – они уже никогда не станут страницами лжи и тем более последними страницами для Украины.



Чтя память жертв депортации крымских татар и осуждая теперь российское издевательство над Крымом, мы чувствуем, мы знаем, что российское зло не является и не будет всесильным. Время оккупанта на нашей земле ограничено, и его изгнание неизбежно и зависит от того, как мы все сопротивляемся, как мы все стараемся, чтобы объединить мир, и как сам мир настроен – настроен на защиту человечности и жизни.



Российская оккупация Крыма в 2014 году стала на самом деле проверкой – проверкой решимости для всех в мире. Должной реакции тогда не последовало, и Путин решил, что он якобы может перерасти Крым, якобы может делать больше зла – безнаказанно. 24 февраля поставило в этом точку сопротивлением всех украинцев и украинок, всего нашего народа: разных людей – разных поколений, разных взглядов, – которые одинаково останавливали оккупанта.



Историческая точка, поставленная тогда, больше никогда не станет для Украины точкой с запятой. Никогда Москва не будет иметь шанса покорить нашу страну, наших людей, сознание и историю. И сейчас, в боях ради Украины, в работе ради Украины, мы достигли такого уровня, когда российское зло даже на своей территории от наших справедливых ответов не спрячется.



Я благодарю всех наших воинов и подразделениям Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против наших людей, нашего общества. Я благодарю каждого нашего воина, который проявил достаточную стойкость и смог за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковском направлении. Оккупант теряет свою пехоту и технику – ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле.



Не забываем также о других направлениях боев, кроме харьковских: Краматорский, Покровский, Кураховский, южные направления – везде, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особенно и отдельно спасибо ребятам, которые отбили российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта. Молодцы, ребята!



Также я благодарю каждого представителя нашего государства – всей дипломатической команде Офиса, нашим чиновникам, нашим посольствам, общественным деятелям, которые помогают, – спасибо за постепенное, пошаговое продвижение в подготовке Саммита мира – первого Глобального саммита, который состоится в Швейцарии. Мы вместе с партнерами готовим настоящую площадку – площадку для мира, которая действительно способна принудить Россию к миру и которую Россия не способна будет обмануть.



За эту неделю мы добавили еще новых участников Саммита. Только на уровне руководителей государств и правительств состоялись мои разговоры с Грузией, Канадой, Республикой Корея, Люксембургом, Лихтенштейном, Малави, Португалией, Словенией, Францией, Швецией, Либерией, а также говорил с госсекретарем США. И следующая неделя тоже будет активной с точки зрения дипломатии. Украинская дипломатия работает вместе с украинским оружием ради справедливого мира для нашего государства и справедливого наказания России за эту войну. Обязательно реализуем наши, украинские задачи.



Спасибо всем, кто помогает! Спасибо всем, кто выбрал Украину и обеспечивает для нашего государства силу и результат.