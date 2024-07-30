Зеленский назвал критерий для кадровых вопросов в энергетике и рассказал о приоритетах для МОН

Новое обращение президента касалось ситуации на границе, в энергетике и образовании. Гарант посетил Волынь и затронул проблемы этого региона.

Зеленский побывал 30 июля с визитом на Волыни, лично осмотрев фортификации на границе с Беларусью и проведя совещание по безопасности.

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Ситуация с укреплениями на границе

Сначала – Волынь. Вопросы безопасности, граница. Все то, что касается севера нашего государства. Волынская область, Ровненская, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина. Многое уже сделано – и по фортификациям, и по минированию границы. Но есть еще несколько поручений для военных. Очень важных,

– рассказал президент.

Какие приоритеты ставит Зеленский перед МОН

По его словам, в новом учебном году следует отдать предпочтение "нормальному, не дистанционному обучению для детей всюду, где это возможно благодаря укрытиям". Есть поручение правительству ускориться с помощью в построении укрытий.

Защита энергетики станет критерием в кадровых вопросах

В большинстве регионов есть значительные возможности для создания новой генерации.

"Уже есть кредитные и грантовые программы, есть различные формы поддержки от наших партнеров – большинство общин могут найти для себя такие варианты, чтобы обеспечить людям большую энергетическую способность. На уровне всего государства мы работаем над защитой энергообъектов – все сроки по конкретным объектам, которые озвучиваются сейчас на совещаниях, должны быть соблюдены. Это будет критерий и для некоторых кадровых вопросов", – подчеркнул лидер государства.

Какие проблемы есть на Волыни

Этой области надо добавить больше экономических и транспортных возможностей.

"Регион имеет значительный потенциал, который сейчас еще не реализуется. Это и транзит через границу, и развитие в самой Волынской области. Область и правительство вместе должны подготовить соответствующие шаги, соответствующие решения", – сказал президент.

На Ровненщине Зеленский посетил госпиталь, где помогают нашим воинам. И провел областное заседание Конгресса местных и региональных властей.