Зеленский подписал закон об увеличении бюджета на 500 миллиардов на военные нужды

Владимир Зеленский 20 сентября подписал новый законопроект. Речь идет об инициативе по увеличению бюджета в этом году на 500 миллиардов гривен на военные нужды.

Об этом говорится в карточке проекта на сайте Верховной Рады. Этот законопроект президент Украины подписал через 2 дня после его принятия 18 сентября.

Интересно Военный сбор вырастет до рекордного уровня: Рада поддержала повышение налогов

Что известно о законопроекте, который подписал Зеленский

Законопроект №11417, который подали в парламент, предлагает беспрецедентный план расходов на этот год - 3,73 триллиона гривен.

Закон также предусматривает корректировку расходов государственного бюджета, увеличивая их на 434,6 миллиарда гривен. В частности, предусмотрены дополнительные 500,3 миллиарда гривен на отдельные бюджетные программы, из которых 495,3 миллиарда гривен предназначены для сектора безопасности и обороны. Однако план также предусматривает сокращение расходов и кредитов на 65,7 миллиарда гривен.

Уточняется, что предусмотрено увеличение объема внутренних заимствований на 216,1 миллиарда гривен с одновременным сокращением объема платежей по их обслуживанию на 58,5 миллиарда гривен путем реструктуризации еврооблигаций.

Закон также перераспределяет поступления "военного" налога на доходы физлиц на четвертый квартал этого года: в общий фонд пойдет 59% вместо нынешних 25%, а для Киева – 78% вместо нынешних 40%.

Кроме того, законопроект предлагает направить остатки бюджетных средств на реставрацию, строительство, модернизацию и различные улучшения. Также предлагается перенаправить средства государственного предприятия "Украина туристическая" и "Украинского института интеллектуальной собственности" на нужды Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Для обеспечения потребности в финансировании обороны в размере 500 миллиардов гривен правительство планирует осуществить сокращение государственных расходов, уменьшить расходы на обслуживание и погашение государственного долга, обеспечить дополнительные поступления путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа, а также акцизов на топливо и табачные изделия.

Интересно, что сам законопроект приняли 18 сентября депутаты Верховной Рады 298 голосами. После этого закон передали президенту на подписание 20 сентября после того, как его в этот же день подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.