Про це йдеться в картці проєкту на сайті Верховної Ради. Цей законопроєкт президент України підписав через 2 дні після його ухвалення 18 вересня.

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Що відомо про законопроєкт, який підписав Зеленський

Законопроєкт №11417, який подали до парламенту, пропонує безпрецедентний план видатків на цей рік - 3,73 трильйона гривень.

Закон також передбачає коригування видатків державного бюджету, збільшуючи їх на 434,6 мільярда гривень. Зокрема, передбачено додаткові 500,3 мільярда гривень на окремі бюджетні програми, з яких 495,3 мільярда гривень призначені для сектору безпеки і оборони. Однак план також передбачає скорочення видатків і кредитів на 65,7 мільярда гривень.

Уточнюється, що передбачено збільшення обсягу внутрішніх запозичень на 216,1 мільярда гривень з одночасним скороченням обсягу платежів з їх обслуговування на 58,5 мільярда гривень шляхом реструктуризації єврооблігацій.

Закон також перерозподіляє надходження "військового" податку на доходи фізосіб на четвертий квартал цього року: до загального фонду піде 59% замість нинішніх 25%, а для Києва – 78% замість нинішніх 40%.

Крім того, законопроєкт пропонує спрямувати залишки бюджетних коштів на реставрацію, будівництво, модернізацію та різні поліпшення. Також пропонується перенаправити кошти державного підприємства "Україна туристична" та "Українського інституту інтелектуальної власності" на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Для забезпечення потреби у фінансуванні оборони у розмірі 500 мільярдів гривень уряд планує здійснити скорочення державних видатків, зменшити видатки на обслуговування та погашення державного боргу, забезпечити додаткові надходження шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики, а також акцизів на пальне та тютюнові вироби.

Цікаво, що сам законопроєкт ухвалили 18 вересня депутати Верховної Ради 298 голосами. Після цього закон передали президенту на підписання 20 вересня після того, як його цього ж дня підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.