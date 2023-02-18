Зеленский показал последствия удара по Хмельницкому: жуткое фото
Источник:Владимир Зеленский
Россия продолжает терроризировать население Украины. В субботу, 18 февраля, оккупанты осуществили очередной ракетный обстрел территории нашего государства.
Президент Зеленский сообщил, что Россия таким образом пытается запугать мирное население. Только за последние сутки обстрелам подверглись 10 областей Украины.
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Какие последствия обстрелов
Глава государства отметил, что, к сожалению, есть погибшие и раненые.
Каждый, кто совершает этот постоянный террор, будет ждать справедливого наказания. Отвечать обязательно придется. За каждую разрушенную жизнь. За каждую ракету, выпущенную по Украине. За все то зло и страдание, которое Россия принесла на нашу землю,
– говорится в сообщении.
В свою очередь глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что одна вражеская ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам.
Известно, что разрушения получили три учебных заведения, 11 автомобилей. Кроме этого, в квартирах вылетели окна и двери.
По словам Гамалия, 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью: это мужчина и женщина. Мужчина, имеющий осколочное ранение, на момент атаки находился в маршрутке. Раненые получили медицинскую помощь. Отмечают, что их состояние стабильное.
Что известно о ракетной атаке по Украине 18 февраля
- Утром 18 февраля около 8:30 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Почти сразу же сообщили о взрывах в Хмельницком. В результате попадания возник большой пожар, однако по состоянию на 11:00 его ликвидировали.
- Российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожили силы и средства противовоздушной обороны.
- Также стало известно, что во время очередной атаки Украины 2 российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС. Они двигались со стороны Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области.
- В Энергоатоме подчеркнули, что воздушные объекты окупантов находились опасно близко к ядерному объекту. Таким образом, россияне снова спровоцировали ситуацию в которой была угроза ядерной катастрофы.
- Во время воздушной тревоги в ряде областей применяли аварийные превентивные отключения света. Таким образом, в ДТЭК и Укрэнерго хотели избежать повреждений в случае попаданий по энергообъектам.