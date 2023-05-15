Это бред, партнеры на это не поведутся, – политолог о "планах захватывать села в России"

Владимир Зеленский опроверг информацию The Washington Post, ссылающуюся на "слив данных" из Пентагона, что он якобы предлагал захватить часть территории России и ударить по нефтепроводу "Дружба". Такая информация появилась в преддверии визита президента Украины в Германию.

Эту информацию 24 Каналу прокомментировал политолог Валентин Гладких. Он отметил, что оружие, которое получают ВСУ, Украина может использовать по собственному усмотрению. Отметим, что президент Украины отверг обнародованные документы и назвал их "фантазией", отвечая на вопрос, предлагал ли он захватить часть России.

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"И, конечно, мы же не ведем так войну как россияне. Мы не наносим удары по гражданским объектам, мы не пытаемся уничтожить гражданское население. Поэтому вся эта "демонизация" выглядит очень забавно", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не планирует захватывать чужие территории, ведь украинцам и так хватает работы, чтобы деоккупировать свои.

"Министр обороны Германии по этому поводу также отметил, что "государство, которое начинает войну и надеется, что будет вести эту войну на чужой территории, должно быть готово и к тому, что эта война может перекинуться и на ее территорию", – рассказал Валентин Гладких.

По его мнению, такая информация не является планами высшего военно-политического руководства Украины.

Это бред. Не знаю, на кого она рассчитана. Я думаю, что действительно достаточно высокий уровень как доверия между сторонами, которые вовлечены в этот процесс, так и достаточно высокий уровень проинформированности относительно того, какие цели мы преследуем,

– сказал политолог.

Последствий не будет

Гладких подчеркнул, что СМИ генерируют прибыль благодаря рекламе, а реклама – это всегда монетизация аудитории.

"И поэтому все СМИ борются за внимание аудитории. Конечно, такие громкие заголовки и такие вот громкие статьи всегда привлекают внимание. Но насколько там имеющаяся информация соответствует действительности, я не готов говорить", – добавил он.

Политолог считает, что это не будет иметь определенных долгосрочных последствий для сотрудничества с партнерами и беспрецедентного уровня поддержки, который сейчас у Украины и только будет расти дальше.

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Может ли возникнуть паритет

Валентин Гладких отметил, что паритет – когда стороны не могут военным путем изменить свое серьезное положение – не может состояться "естественным путем".

Он может произойти в результате определенных действий. Чтобы он не возник, нужно усиливать санкционное давление на Россию, которое если не сделает невозможным, то по меньшей мере усложнит для россиян их способность вести войну,

– подчеркнул политолог.

В то же время нужно всячески поддерживать Украину. Для того чтобы она имела все необходимые инструменты, чтобы нанести стране-агрессору военное поражение.

"И ни одного паритета не будет. Надо понимать, что паритет не может сложиться стихийно и ситуативно. Паритет может произойти только тогда, когда санкционное давление на Россию будет недостаточно жестким и недостаточно эффективным, и когда, возможно, ослабнет поддержка Украины", – рассказал Гладких.

Ныне ни о каком паритете не говорится. Речь идет о том, что Украина должна получить все необходимое, чтобы иметь преимущество на поле боя, чтобы достичь поставленной цели.

"Поэтому, в принципе, все эти статьи были, они есть и их еще будет немало. Но на самом деле, за этими статьями не стоит серьезных предпосылок и оснований для того, что они там публикуют", – подытожил политолог.

О чем говорится в "утечке данных" из Пентагона

Согласно "слитым документам" Пентагона, появилась информация, что президент Украины якобы предлагал оккупировать села России. Все, чтобы якобы получить рычаги для влияния на переговоры с Москвой.

Также Владимир Зеленский якобы предлагал взорвать нефтепровод "Дружба", который избежал санкций от Европейского Союза и поставляет нефть в Венгрию.

Якобы на встрече с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным глава государства "выразил обеспокоенность", что "у Украины нет ракет дальнего радиуса действия, способных достичь мест дислокации российских войск в России, и нет ничего, с помощью чего можно было бы их атаковать".

Владимир Зеленский опроверг информацию, что Украина якобы хотела захватить российскую территорию и данные о том, что наше государство якобы хотело атаковать страну-агрессора дальнобойными ракетами.

В то же время, президент Украины отметил, что Украина имеет право на самозащиту. В частности, с использованием нетрадиционной тактики.