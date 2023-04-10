Зеленский хочет поговорить с премьер-министром Индии: какие вопросы будет поднимать президент

Владимир Зеленский хочет пообщаться с премьер-министром Индии. Пока что в телефонном режиме, однако его будут рады встретить и в Киеве.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что президент Украины хочет поговорить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Украина хочет расставить точки над "і" перед визитом Путина в Индию

Известно, что Джапарова будет призывать Индию послать "решительное послание к миру" Владимиру Путину во время его визита в Индию. Диктатор должен приехать в Индию в июле для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

В интервью она сообщила, что Зеленский запросил личный разговор с индийским премьером.

Мы думаем, что Индия должна играть большую роль на глобальном уровне, большую роль в украинском вопросе. По нашему мнению, первым шагом на этом пути является усиление политического диалога на самом высоком уровне. Мой визит – это первый шаг. Целью является – и президент спрашивал об этом – телефонный разговор с Премьер-министром однажды. Мы очень надеемся на его визит в Киев,

– сказала Джапарова.

Джапарова подчеркнула, что Украина ожидает, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, пригласит официальных лиц Киева принять участие в мероприятиях G20 и активизировать политический диалог.

Джапарова приехала в Индию