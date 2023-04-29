"Мама всегда спрашивает, поел ли": Зеленский рассказал, где сейчас его родители
Источник:"Мир наизнанку"
Журналист Дмитрий Комаров презентовал спрецпроект "Год. За кадром". Во время интервью он расспросил украинского лидера, как он поддерживает связь со своими родителями.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что его родители находятся в Украине. Глава государства признался, что они беспокоятся о здоровье сына.
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Что о войне думают родители Зеленского
Президент отметил, что его родители следят за ситуацией в стране и верят в нашу победу. 72-летняя Римма Зеленская просит сына быть осторожным. А отец – Александр Зеленский – ждет, когда защитники Украины выгонят врага.
Мои родители, они все знают. Они здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я и поел ли. А отец говорит: "следим, молодцы, добивайте их",
– признался Зеленский.
Отец президента с первых дней войны говорит, что у россиян нет шансов победить.
Спецпроект "Год. За кадром": смотрите видео
Что Зеленский говорит о своей семье
Во время интервью иностранным журналистам украинский лидер откровенно рассказал об отцовстве во время войны. У Зеленского спросили, можно ли находить баланс между тем, чтобы быть хорошим мужем и отцом и в то же время хорошим управленцем страны во время войны. Эту задачу он назвал невозможной.
"Говорят, что я сейчас неплохой президент, но я сейчас точно не лучший отец, у меня нет времени на моих детей, на мою семью. Меня спрашивали, о чем я жалею и не жалею. Я сожалею, что у меня нет времени на моих детей и они воспитываются не мной. Моих детей воспитывает жена и война", – сказал президент Украины.
В то же время, Зеленский подчеркнул, что не жалеет о том, чем занимается, ведь его работа очень важна.