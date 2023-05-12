Впервые после заявления о Storm Shadow: Зеленский провел телефонный разговор с Сунаком
12 мая 2023, 17:42Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 12 мая провел телефонный разговор с Ришвом Сунаком. В частности, украинский лидер поблагодарил за решение предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Украинский лидер заметил, что Storm Shadow существенно усилили украинские возможности. Кроме того, Зеленский и Сунак обсудили дальнейшее сотрудничество.
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Провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями. В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО,
– говорится в сообщении.
Чем особен Storm Shadow
- Ракеты Storm Shadow, предоставляемые Украине Великобританией, могут поражать враждебные цели в радиусе 250 километров. Пока неизвестно, поступили ли они уже в Украину. В Воздушных силах ВСУ информацию пока не подтвердили. В общем цена Storm Shadow колеблется в пределах 1 – 2,3 миллиона евро.
- Дальнобойные ракеты могут поразить даже Крымский мост и подорвать логистику врага. К слову, чтобы вывезти из строя Крымский мост, достаточно всего 3-4 ракеты.
- Российские оккупанты уже упали в истерику из-за предоставления Украине Storm Shadow.