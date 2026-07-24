"Лучше достичь перемирия завтра": Зеленский заявил о готовности остановить войну

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию. В то же время он отметил, что американский лидер Дональд Трамп начал ему доверять.

Об этом стало известно из интервью президента американской блогерше Лоре Лумер.

Украина продолжает искать способ остановить войну так, чтобы не терять людей. По мнению Зеленского, любой реальный шанс на затишье на фронте стоит того, чтобы его рассматривать без промедления. Мол, если уже завтра удастся достичь перемирия – это будет лучшим вариантом, чем продолжать боевые действия еще 10–20 лет ради победы, теряя людей.

Президент также отметил, что Дональд Трамп правильно понял позицию Украины и ее желание остановить войну. В то же время Зеленский подчеркнул, что американский лидер начал ему доверять.