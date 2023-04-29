Президент Владимир Зеленский рассказал, как бы сложилась его судьба во время войны, если бы он не был главой государства. Сначала он заявил, что во время полномасштабного вторжения точно был бы в Украине.

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Что бы делал Зеленский

Я бы точно был в Украине и точно боролся бы, как солдат,

– сказал глава государства.

Он также добавил, что контрнаступление ВСУ начнется быстрее, чем Украина получит F-16. Ведь "мы так затягивать не можем".

Кроме того, президент уверен, что Россия очень ослабла в войне с прошлого года, поэтому ситуация по возможным украинским жертвам в ходе освобождения Крыма сильно отличается.

В то же время наступательная операция на окупантов зависит не только от боевой и бронированной техники, но и от информационных угроз, которые несут некоторые публикации прессы мира. Зеленский подчеркнул, что информация, не помогающая ВСУ, выходит не только в российской печати.

Однако, даже если такая информация будет появляться ежедневно, она не остановит наступление украинских защитников на захватчиков.

Что следует знать о контрнаступлении ВСУ