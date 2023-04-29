Президент Владимир Зеленский рассказал, как бы сложилась его судьба во время войны, если бы он не был главой государства. Сначала он заявил, что во время полномасштабного вторжения точно был бы в Украине.
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Что бы делал Зеленский
Я бы точно был в Украине и точно боролся бы, как солдат,
– сказал глава государства.
Он также добавил, что контрнаступление ВСУ начнется быстрее, чем Украина получит F-16. Ведь "мы так затягивать не можем".
Кроме того, президент уверен, что Россия очень ослабла в войне с прошлого года, поэтому ситуация по возможным украинским жертвам в ходе освобождения Крыма сильно отличается.
В то же время наступательная операция на окупантов зависит не только от боевой и бронированной техники, но и от информационных угроз, которые несут некоторые публикации прессы мира. Зеленский подчеркнул, что информация, не помогающая ВСУ, выходит не только в российской печати.
Однако, даже если такая информация будет появляться ежедневно, она не остановит наступление украинских защитников на захватчиков.
Что следует знать о контрнаступлении ВСУ
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступательной операции находится на финишной прямой. Он также отметил, что наша армия получила немало современной техники, особенно в контексте "бронированного кулака". Сейчас наши воины овладевают ею.
- Накануне руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина приближается к знаковому сражению и все это понимают. Однако когда эта битва начнется – тайна.
- В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не стоит считать контрнаступление последней битвой защитников Украины. По его мнению, восприятие контрнаступления как решающего сражения искажает картину усилий Украины.