Президент Володимир Зеленський розповів, як би склалася його доля під час війни, якби він не був главою держави. Спершу він заявив, що під час повномасштабного вторгнення точно був би в Україні.
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Що б робив Зеленський
Я б точно був в Україні і точно боровся б, як солдат,
– сказав глава держави.
Він також додав, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться швидше, ніж Україна отримає F-16. Адже "ми так затягувати не можемо".
Крім того, президент впевнений, що Росія дуже ослабла у війні з минулого року, тому ситуація щодо можливих українських жертв в ході звільнення Криму сильно відрізняється.
Водночас наступальна операція на окупантів залежить не лише від бойової та броньованої техніки, а й від інформаційних загроз, які несуть деякі публікації преси світу. Зеленський підкреслив, що інформація, яка не допомагає ЗСУ, виходить не лише у російській пресі.
Однак навіть якщо така інформація з'являтиметься щоденно, вона не зупинить наступ українських захисників на загарбників.
Що варто знати про контрнаступ ЗСУ
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка до контрнаступальної операції перебуває на фінішній прямій. Він також відзначив, що наша армія отримала чимало сучасної техніки, особливо в контексті "броньованого кулака". Зараз наші воїни опановують її.
- Напередодні керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви і всі це розуміють. Однак коли ця битва розпочнеться – таємниця.
- Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що не варто вважати контрнаступ останньою битвою захисників України. На його думку, сприйняття контрнаступу як вирішальної битви викривляє картину зусиль України.