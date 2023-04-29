Президент Володимир Зеленський розповів, як би склалася його доля під час війни, якби він не був главою держави. Спершу він заявив, що під час повномасштабного вторгнення точно був би в Україні.

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Що б робив Зеленський

Я б точно був в Україні і точно боровся б, як солдат,

– сказав глава держави.

Він також додав, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться швидше, ніж Україна отримає F-16. Адже "ми так затягувати не можемо".

Крім того, президент впевнений, що Росія дуже ослабла у війні з минулого року, тому ситуація щодо можливих українських жертв в ході звільнення Криму сильно відрізняється.

Водночас наступальна операція на окупантів залежить не лише від бойової та броньованої техніки, а й від інформаційних загроз, які несуть деякі публікації преси світу. Зеленський підкреслив, що інформація, яка не допомагає ЗСУ, виходить не лише у російській пресі.

Однак навіть якщо така інформація з'являтиметься щоденно, вона не зупинить наступ українських захисників на загарбників.

Що варто знати про контрнаступ ЗСУ