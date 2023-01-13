Такое мнение поддерживают и в соседней Польше. Недавно президент Дуда отметил, что "если Украина проиграет, то проиграет и Польша".

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Польша играет ведущую роль в мирном плане

Президент Зеленский отметил, что Польша является самым мощным соседом Украины. По его словам, территориальная целостность нашего государства важна для поляков.

Мне кажется, что одним из важнейших постулатов, кроме уважения положений Устава ООН, является уважение к территориальной целостности, уважение суверенитета. Поэтому, по моему мнению, территориальная целостность и гарантии безопасности очень важны и Польша в этих вопросах может играть ведущую роль,

– сказал президент.

Он отметил, что Польша, в свою очередь, должна будет сделать выбор, какой она видит свою роль.

Какая украинская формула мира

Напомним, что еще в ноябре Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира. В ней содержится 10 пунктов, чрезвычайно важных для нашего государства. И враг должен соблюсти их, чтобы мы могли рассуждать над переговорами. Вот пункты формулы мира:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Польша передаст Украине современные танки

11 января во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил об историческом решении – предоставление Украине танков Leopard. Польша передаст Украине первую роту собственных танков Leopard в рамках международной коалиции.

Отметим, что ранее предоставление современных танков Украине было среди вооруженных табу. Их производитель – Германия, блокировала этот процесс и не давала согласие другим странам, имеющим на вооружении Leopard, на передачу их Украине.

Важно, что большой опрос общественного мнения Bild указывает, что более 70% немцев считают, что давать Украине нужно все, что нужно, и только 29% убеждены, что бронетранспортеров Marder будет достаточно.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала