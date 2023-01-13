Таку думку підтримують і у сусідній Польщі. Нещодавно президент Дуда зазначив, що "якщо Україна програє, то програє і Польща".
Читайте також Польща передає Україні Leopard: політичний експерт пояснив вплив на Німеччину
Польща відіграє провідну роль у мирному плані
Президент Зеленський зазначив, що Польща є найпотужнішим сусідом України. За його словами, територіальна цілісність нашої держави важлива для поляків.
Мені здається, що одним із найважливіших постулатів, окрім поваги до положень Статуту ООН, є повага до територіальної цілісності, повага до суверенітету. Тому, на мою думку, територіальна цілісність і гарантії безпеки є дуже важливими і Польща в цих питаннях може відігравати провідну роль,
– сказав президент.
Він зазначив, що Польща, своєю чергою, повинна буде зробити вибір, якою вона бачить свою роль.
Яка українська формула миру
Нагадуємо, що ще в листопаді Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. У ній міститься 10 пунктів, надзвичайно важливих для нашої держави. І їх повинен дотриматися ворог, щоб можна було розмірковувати над переговорами. Ось пункти формули миру:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Польща передасть Україні сучасні танки
- 11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про історичне рішення – надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту власних танків Leopard у межах міжнародної коаліції.
- Зазначимо, що раніше надання сучасних танків Україні було серед збройних табу. Їхній виробник – Німеччина, блокувала цей процес й не давала згоду іншим країнам, що мають на озброєнні танки Leopard, на передачу їх Україні.
- Важливо, що велике опитування громадської думки Bild вказує, що понад 70% німців вважають, що давати Україні треба все, що потрібно, і лише 29% переконані, що бронетранспортерів Marder буде наразі достатньо.
Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу