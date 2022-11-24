Восстановление энергетики и ситуация на фронте: Зеленский снова собирал Ставку Главнокомандующего

На фоне массированных ракетных обстрелов врага по Украине Владимир Зеленский собрал Ставку Верховного Главнокомандующего. В ней уже традиционно приняли участие члены ОП, представители Минобороны Украины и военные.

Одной из ключевых тем во время Ставки Верховного Главнокомандующего была ликвидация последствий недавних ракетных ударов России.

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Члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины, пострадавшей от вражеских обстрелов. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

Во время своего вечернего видеообращения к украинцам Зеленский подчеркнул, что власти очень подробно изучают вопросы энергетики и связи.

Отдельное внимание было уделено системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь. Россия хочет, чтобы украинцы не просто оказались без света и тепла... Террористы хотят изолировать нас друг от друга. Поэтому это фундаментальный вопрос,

– рассказал президент Украины.

Он отметил, что по этому вопросу будут приняты дополнительные решения. Также Зеленский затронул тему защиты объектов критической инфраструктуры от российских атак.

В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны,

– отметили в Офисе Президента.

Массированная ракетная атака России 23 ноября: что известно

В среду, 23 ноября, враг снова нанес удар по Украине. В ряде областей зафиксировали прилеты. Только на Киев враг направил 31 смертоносный снаряд. К сожалению, в результате действий россиян в столице есть жертвы – 6 погибших и десятки раненых.

В общей сложности страна-агрессор во время массированной атаки выпустила по украинским городам примерно 70 крылатых ракет и дронов . Силы ПВО сбили 51 ракету и 5 беспилотников.

. Силы ПВО сбили 51 ракету и 5 беспилотников. Из-за обстрелов оккупантами критической инфраструктуры в Украине возникли проблемы со светом, связью, тепло- и водоснабжением. Кроме того, проблемы со светом возникли и в соседней Молдове.

Какие еще вопросы обсудили

Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении. Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время.

Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

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